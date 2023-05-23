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Монгольская делегация посетит экономический форум в Санкт-Петербурге

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В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в Российской Федерации Улзийсайханы Энхтувшином.

В основу встречи легло обсуждение участия делегации Монголии в Петербургском международном экономическом форуме под руководством председателя Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатара. Главная тема форума – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

«Отношения между Россией и Монголией носят стратегический характер. Деловая программа ПМЭФ-2023 подготовлена с учетом изменений на мировой экономической арене. В этом году особое внимание будет уделено новым экономическим и финансовым моделям, логистическим цепочкам и будущему различных отраслей экономики. Уверен, субстантивная составляющая сессий представит большой интерес для вашей делегации и поможет найти новых партнеров», – отметил Антон Кобяков.

Торгово-экономические отношения между Россией и Монголией развиваются быстрыми темпами. Особое значение придается проектам в сфере транспорта, энергетики, добычи природных ресурсов, также существенное внимание уделяется программе создания экономического коридора «Китай – Монголия – Россия» – именно эти направления будут обсуждаться в рамках деловой программы ПМЭФ-2023.

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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