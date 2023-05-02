Фонд «Росконгресс» провел серию встреч в Султанате Оман

В торгово-промышленной палате Султаната Оман состоялась серия встреч председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева с бизнесменами и представителями органов государственной власти.

Основной акцент был сделан на обсуждении возможностей для сотрудничества между Россией и Оманом в таких отраслях, как судоходство и логистика, недвижимость, туризм, образовательные услуги, драгоценные металлы, рыболовство, строительство, консалтинг, инфраструктура, девелопмент и производство.

«Султанат Оман является одной из стран, которые поощряют иностранные инвестиции, что может обеспечить стимулирующую среду для потенциальных инвесторов, ведь многие крупные российские проекты уходят из Европы и ищут благоприятные направления для развития с понятной законодательной базой», — подчеркнул Александр Стуглев.

С российской стороны, говоря о привлекательных инвестиционных возможностях в Султанате Оман, речь зашла о возобновляемых источниках энергии, интерес к которым наблюдается с обеих сторон, и потенциально существует множество путей для интеграции, которые позволят расширить базу знаний и области применения.

Кроме того, стороны затронули тему возможностей для оманского бизнеса на российском рынке: в частности, участники интересовались тонкостями российского законодательства, включая недвижимость, покупку и застройку земельных участков в России, текущими тенденциями роста на российском рынке и политикой в области НДС.

Также участники встречи обсудили возможности площадки ПМЭФ для презентации взаимовыгодных отношений в сфере сельского хозяйства между Россией и Оманом, которые продолжают интенсивно развиваться и способствуют укреплению торгово-экономических связей между странами и усилению их продовольственной безопасности.

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года.