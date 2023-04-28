Марат Хуснуллин провел заседание оргкомитета форума «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин провел заседание организационного комитета Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». В нем приняли участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, советник президента Антон Кобяков, помощник президента Игорь Левитин и другие члены оргкомитета.

«Развитие сотрудничества со странами Исламского мира – один из приоритетов внешней политики Российской Федерации. Президент страны неоднократно отмечал, что Россия всегда будет расширять и углублять взаимодействие с мусульманским миром. Ключевую роль в усилении отношений между нашими странами должен играть KazanForum», — отметил Марат Хуснуллин, напомнив, что форум ранее проводился в Татарстане на протяжении 13 лет.

По словам главы Республики Татарстан, заместителя председателя оргкомитета KazanForum Рустама Минниханова, свое участие в форуме подтвердили представители 65 стран и более 30 субъектов РФ.

«Это подчеркивает высокий статус форума как главной площадки экономического взаимодействия России и стран Исламского мира, что также является частью деятельности группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Проведена серьезная работа по наполнению деловой программы предстоящего форума: состоятся более 150 деловых сессий, в которых примут участие свыше 750 спикеров», — подчеркнул он.

На форуме ожидается участие делегаций стран Азии, Ближнего Востока, включая Турцию, Индонезию, Малайзию, Ирана, Египта, Катара, ОАЭ, Убзекистана, Азербайджана, Таджикистана и др.

Как подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета KazanForum Антон Кобяков, в рамках деловой программы форума планируется подписание порядка 75 соглашений.

«На сегодняшний день для участия в форуме уже зарегистрировались более 2500 участников. В международном аэропорту Казани в период с 15 по 23 мая будет организована работа консульского пункта для поддержки и консультаций наших участников. В целом, подготовка к форуму ведется в штатном режиме», — добавил Антон Кобяков.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с логистикой форума, обеспечением безопасности, готовностью мероприятий деловой программы и т.д.

Для гостей форума подготовлена также большая культурная и спортивная программа.

«Хочу отметить, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать честные уважительные отношения со странами Исламского мира. Сегодня мы вместе выступаем за формирование многополярного, справедливого демократического мира. Дальнейшего укрепления этих отношений — наша первоочередная задача. Насыщенная деловая программа KazanForum должна дать хорошую практическую отдачу во всех сферах», — резюмировал вице-премьер.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоится 18-19 мая 2023 года в Казани в 14-й раз. В соответствии с указом президента, с 2023 года форум получил федеральный статус.

В рамках деловой программы пройдет более 150 мероприятий по 16 тематическим трекам, включая финансы, промышленность, технологии, принципы ESG, малый и средний бизнес, медицину, спорт и др. Ключевая задача форума – развитие экономических, торговых, социально-культурных отношений России и исламских государств.

Центральной площадкой мероприятия является МВЦ «Казань Экспо».

Оператором по подготовке и проведению мероприятия выступает фонд «Росконгресс», исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».