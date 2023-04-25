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Более 120 мероприятий ждет участников и гостей ПМЮФ-2023

Опубликована деловая программа XI Петербургского международного юридического форума. Она будет включать в себя деловые сессии, круглые столы, открытые разговоры, презентации и многое другое. Юристы разных областей смогут обменяться мнениями по важнейшим вопросам современного права. Обсуждения будут касаться разнообразных тем, в том числе русофобии и дискриминации соотечественников за рубежом, защиты национальных интересов, семейных ценностей, ну и, конечно же, современных тенденций международных отношений.

«Наша задача сегодня – в партнерстве со странами, готовыми к конструктивному и равноправному диалогу, выработать универсальные меры по защите национальных интересов и предотвратить усиливающиеся тенденции по вмешательству во внутренние дела государств. Требуется адаптация существующих международно-правовых механизмов к новой многополярной системе мироустройства. В этой работе,
безусловно, первостепенное значение имеет укрепление суверенитета государств правовыми средствами. Именно поэтому лейтмотивом форума станет тема «Суверенитет в праве»», — отметил министр юстиции Константин Чуйченко.

Участники ПМЮФ-2023 поговорят о построении независимой экономики в условиях санкций, о правовом регулировании интернет-журналистики, о космосе и космической экономике в контексте устойчивого развития России, о правовом обеспечении национальной безопасности в свете современных угроз.

«Уже традиционно ПМЮФ встретит своих гостей насыщенной деловой программой, объединяющей более 120 мероприятий. В текущей нестабильной ситуации только право сможет стабилизировать мир. Уважение суверенитета каждой страны, невмешательство в ее мироустройство – вот залог успеха, к этому стремится наша страна», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.

Напомним, XI Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 13 мая. Молодежная программа откроет форум в стартовый день – 10 мая.

Полную версию деловой программы ПМЮФ-2023 можно найти на официальном сайте.

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