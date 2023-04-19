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Эксперты обсудили международное научное сотрудничество в северных широтах

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Проблематику поиска решений для устойчивого экономического развития Крайнего Севера, а также вопросы международной кооперации и интеграции в сфере науки обсудили участники IV Министерской встречи по вопросам развития науки в Арктике (ASM4), которая
состоялась в Санкт-Петербурге в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор мероприятий председательства – фонд «Росконгресс».

«Приоритетными задачами, требующими международного научного сотрудничества, являются мониторинг изменения климата и его влияние на арктические экосистемы, изучение деградации вечной мерзлоты и проблема углеродного баланса. Важно создать эффективную систему мониторинга и оценки загрязнения радиоактивными химическими веществами и нефтепродуктами. Устойчивое развитие Арктического региона требует комплексных научных мер, скоординированных действий исследовательских коллективов, эффективного использования
научной инфраструктуры. Поставленные нами цели по обеспечению устойчивого развития Арктики реальны и достижимы. Наилучшего результата мы добьемся лишь совместными согласованными действиями», — отметил министр науки и высшего образования Российской
Федерации Валерий Фальков в приветственном слове к участникам встречи.

В рамках первого дня мероприятия участники подвели итоги председательства России в ASM4 и представили консолидированные данные о проводимых в Арктике научных работах.

Был представлен сборник об основных направлениях и результатах арктических исследований, включающий такие темы, как улучшение условий жизни населения Арктики, экология, адаптация к климатическим изменениям в высоких широтах, проблематика сохранения биоразнообразия, экономическое освоение Крайнего Севера, развитие туризма, а также подходы к финансированию исследований странами и организациями, основные исследовательские инициативы и объекты инфраструктуры, используемые при проведении исследований.

Эта информация была внесена в базу данных, свободный доступ к которой имеют государственные ведомства и международные организации, коренные народы Арктики, научные и общественные организации.

«Россия традиционно уделяет особое внимание вопросам развития Арктики и углублению международного сотрудничества в регионе. Именно поэтому основным направлением работы на посту председателя в Арктическом совете Россия определила необходимость устойчивого развития региона в сбалансированном сочетании природоохранного, социального и экономического измерений. За время российского председательства еще более укрепился фундамент отечественной арктической науки, расширился географический спектр научных связей. Россия будет и далее уделять приоритетное внимание укреплению научных связей с другими странами, заинтересованными во взаимовыгодном сотрудничестве в Арктическом регионе», — сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

В ходе встречи состоялась церемония передачи председательства ASM от России к Норвегии. Российской Федерацией впервые предложено использовать символом председательства скульптуру из бивня моржа — упряжку ездовых собак, символизирующую достижение поставленных целей общими усилиями.

Программа второго дня ASM4 включила доклады и выступления представителей неарктических государств, представителей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, научных и образовательных организаций. Эксперты обсудили
подходы к подготовке научных кадров из числа представителей коренных малочисленных народов Севера.

В мероприятиях ASM4 приняли участие представители иностранных посольств и зарубежных организаций, в том числе Белоруссии, Китая, Сингапура, Кении, Камеруна, а также российских национальных и региональных ведомств, в компетенции которых находится координация научной деятельности в Арктической зоне, организации коренных народов Арктики, специалисты и эксперты из федеральных и региональных органов власти.

Мероприятия Министерской встречи по вопросам развития науки в Арктике прошли в историческом здании Смольного института и на борту ледокола «Красин». В роли координатора деятельности в рамках ASM в период председательства Российской Федерации в Арктическом
совете выступает Минобрнауки России, соисполнителя — Российский государственный гидрометеорологический университет (г. Санкт-Петербург).

Россия является председателем Арктического совета в 2021–2023 гг. Сквозным приоритетом председательства является обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики. Комплексная программа российского председательства
направлена на продвижение сотрудничества для повышения благосостояния и качества жизни населения Арктики, включая коренные народы Севера, его адаптацию к последствиям изменения климата, сохранение арктического биоразнообразия и уникальных экосистем, обеспечение социально-экономического развития, поиск решений в области глобальной энергетической и транспортной безопасности, продвижение научного сотрудничества в высоких широтах и укрепление арктического сотрудничества.

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