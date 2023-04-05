Исламские финансы и индустрия халяль станут ключевыми темами KazanForum

Более 140 различных сессий запланировано в дни проведения Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Базисными темами станут исламские финансы и индустрия халяль, согласно представленному в Организационный комитет проекту деловой программы.

«На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Открываются большие перспективы в области развития исламской экономики. В частности, развивается индустрия еды - халяль, халяль- туризма, халяль-медицины», - отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Деловая программа форума будет организована по трекам, содержащим от 3 до 10 сессий. Основные темы треков: международное сотрудничество, исламские финансы, индустрия халяль, технологии, инновации, инвестиции, промышленность (в том числе судостроение, нефтегазохимия и станкостроение), устойчивое развитие, женский взгляд и логистика.

Кроме того, на форуме запланированы конференции, «Россия – Турция», «Россия – Индонезия», «Россия – Египет», «Россия – Азербайджан», «Россия – Узбекистан», «Россия – Малайзия» и «Россия – Иран».