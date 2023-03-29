Объявлены даты проведения Кавказской инвестиционной выставки

3-4 мая в Минеральных водах, в Многофункциональном выставочном центре «МинводыЭкспо» пройдет первая Кавказская инвестиционная выставка. Регистрация уже открыта на официальном сайте мероприятия.

Кавказская инвестиционная выставка – событие, направленное на развитие регионов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие соберёт ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Эксперты, предприниматели, производители и руководство регионов презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития. Деловая программа выставки посвящена вопросам инфраструктуры, агропромышленного комплекса, туристической и логистической отраслей, будут затронуты вопросы кадрового резерва, банковского сектора, ЖКХ и энергетики.

Повестка мероприятия затронет вопросы карьерного развития, молодёжных сообществ и предпринимательства. Эксперты в формате наставничества поделятся положительными кейсами реализации кадрового и предпринимательского потенциала на региональном и федеральном уровне.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе ежегодного доклада Правительства в Государственной Думе отметил, что регионы Северного Кавказа смогли выйти на опережающие темпы роста экономики: «На реализацию таких объектов уже удалось привлечь около 200 млрд рублей частных инвестиций, а жители округа получили свыше 4 тыс. рабочих мест».

Вице-премьер Александр Новак, курирующий СКФО в Правительстве подчеркнул: «Северный Кавказ – перспективный регион, обладающий множеством точек роста. Туризм, сельское хозяйство, занятость – перспективные сферы развития регионов округа. Мы продолжаем системную работу по инфраструктурному развитию СКФО».

Генеральный партнер выставки институт развития Кавказ.РФ проведет три панельные сессии, посвящённые поиску новых ниш для инвестиций в территорию, трендам в сфере туризма и особенностям рынка труда макрорегиона.

«Мы приглашаем к конструктивному диалогу инициаторов инвестпроектов, руководителей и профильных министров регионов, руководство институтов развития и банков. Также на полях выставки откроет двери наша инвестиционная гостиная. Здесь пройдут экспертные сессии, посвящённые развитию бренда «Сделано на Кавказе», встречи с бизнесом и молодежью, а также деловой завтрак с обсуждением эффективности мер господдержки», – рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Выставка проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, организатор – Фонд Росконгресс, стратегическим партнером выступает «Кавказ.РФ».

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Пройти регистрацию на деловую программу Кавказской инвестиционной выставки, а также подать заявку на участие в выставке вы можете на официальном сайте мероприятия. Участие в деловой программе и выставке – бесплатное.