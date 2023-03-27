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Опубликована программа Российско-индийского делового форума

29–30 марта в столице Индии Нью-Дели состоится Российско-индийский деловой форум. Мероприятие пройдет под эгидой Петербургского международного экономического форума 2023 года.

Главная тема Форума – «Сотрудничество во имя развития и роста» – объединит представителей бизнеса, руководителей федеральных министерств и ведомств, институтов развития и общественных организаций.

Откроет деловую программу пленарное заседание «Технологические альянсы в Большой Евразии». Основной посыл: Россия и Индия могли бы стать партнерами, которые способны вырваться из пут цифровых монополий и выстроить независимые от двух конкурирующих блоков технологические решения на основе взаимного доверия и партнерства. В ходе сессии эксперты ответят на вопросы, что могут Россия и Индия как технологические державы дать остальному миру и в каких областях их сотрудничество наиболее продуктивно и востребовано.

«Формат выездных сессий всегда очень эффективен. В ходе мероприятия участники обмениваются мнениями о возможностях и перспективах экономического сотрудничества, особенностях деятельности законодательных и исполнительных органов государственной власти по обеспечению благоприятного делового климата и созданию необходимых правовых условий для работы коммерческих структур», – отметил директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

Двухдневная деловая программа разделена на несколько треков: «Здравоохранение», «Информационные технологии», «Торгово-экономические вызовы», каждый из которых затронет вопросы, касающиеся дальнейшего расширения деловых связей между Россией и Индией в различных сферах.

Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Российский экспортный центр, Ассоциация экспорта технологического суверенитета, Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения РУССОФТ, Глобальный совет по инновациям и промышленности, Национальное агентство Индии по координации и привлечению инвестиций Invest India, Федерация индийских торгово-промышленных палат FICCI, Деловой совет по сотрудничеству с Индией.

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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