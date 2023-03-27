Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

Опубликована архитектура деловой программы ПМЮФ

XI Петербургский международный юридический форум, который состоится 11–13 мая в Санкт-Петербурге (КВЦ «Экспофорум»), станет вторым после «перезагрузки» формата форумом и, как и в прошлом году, пройдет в очном режиме.

Структурно деловая программа XI Петербургского международного юридического форума будет состоять из шести тематических блоков: «Суверенное право в меняющемся мире», «Бизнес и инвестиции в санкционных реалиях», «Эффективное право – эффективному государству», «Цифровизация: право будущего или будущее права», «Правосудие и разрешение споров: новые реалии и горизонты», «Право и общество». Кроме этого, в рамках Форума пройдет Международная конференция Конституционного суда Российской Федерации и лекция Председателя Конституционного суда. По традиции в стартовый день, 10 мая, студенты и молодые специалисты в области права смогут принять участие в Молодежном юридическом форуме.

Оргкомитет Форума, Минюст России совместно с профильными ведомствами и профессиональным сообществом провели работу и выбрали из более чем тысячи предложений наиболее актуальные темы для обсуждения в рамках деловой программы ПМЮФ-2023.

«XI Петербургский международный юридический форум пройдет под девизом «Суверенитет в праве». В прошлом году мы с нашими иностранными коллегами обсудили вопросы права в условиях перехода к многополярному миру. Теперь настало время говорить об инструментах, которые позволяют защитить суверенитет каждой страны и развиваться в рамках новой правовой реальности. Нас не устраивает то, как ряд недружественных стран пытается использовать систему международного права в качестве инструмента политического влияния в угоду собственной корысти и лживой пропаганде. На Форуме мы должны выработать универсальные защитные механизмы, которые позволят сохранить беспристрастность международного правосудия», – подчеркнул Министр юстиции Константин Чуйченко.

«Сейчас идет активная подготовка к проведению XI Форума. Свое участие уже подтвердили специалисты более чем из 20 стран. Мы ожидаем от участников конструктивного и всестороннего обсуждения вопросов, нуждающихся в коллективном мнении профессионалов», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.

Петербургский международный юридический форум – это крупнейшая и уникальная площадка для диалога в области права. ПМЮФ традиционно объединяет ведущих юристов различных специализаций, общественных деятелей, лидеров мнений, а также представителей средств массовой информации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 397-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 397-й день
«Свернулся белок»: студентка Сеченовки умерла после использования препарата на основе плаценты
Студентка медвуза в Москве скончалась после применения препарата из плаценты
«Когда дом горит, вы не спрашиваете, кто прав». Что происходит в Израиле
Президент Израиля призвал остановить реформу Нетаньяху на фоне самых массовых в истории протестов
Haaretz: премьер Израиля Нетаньяху перенес обращение к нации из-за угроз двух министров
В ДНР рассказали о состоянии начальника мариупольского ГУ МВД Москвина после покушения
Курский вокзал в Москве оцепили из-за сувенирной гранаты
В Волгограде начался опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград
Новости и материалы
Блогер Надежда Мелешко скончалась от рака и оставила предсмертный пост в соцсети
Съемочную команду «Властелина колец» раскритиковали из-за гибели лошади
Топ-менеджеры «Соллерса» выкупили контрольный пакет его акций за 4 млрд рублей
Опубликованы первые фотографии со свадьбы племянницы принцессы Дианы
Принц Гарри появился на слушаниях в Верховном суде Великобритании
В Армении бывшего министра обороны Вигена Саркисяна судят за незаконную выдачу квартир
В МИД Германии опровергли сообщения о планах выслать 30 российских дипломатов
Анимационный сериал «Мегамозг» выйдет в 2024 году
Daily Mail: смартфоны постоянно «подслушивают» своих владельцев
Звезда сериала «Четыре танкиста и собака» Петр Высоцкий сгорел заживо
Крымчанин украл планшет из рентгеновского кабинета стоимостью 300 тыс. и продал за 5 тыс.
В Киеве назвали доклад ООН о ситуации вокруг канонической УПЦ несбалансированным
В России отменили еще один концерт Ани Лорак
Вугар Мустафаев назначен заместителем министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики
В Кремле рассказали о будущем паспорта болельщика Fan ID
Зидан готов вернуться в «Реал», если клуб выполнит два условия
Оскар Кучера извинился перед Успенской за эпизод телешоу с дочерью певицы
В Албании в результате нападения на офис телеканала погиб один человек
Все новости
«Самое коварное заболевание»: можно ли избежать глаукомы
Офтальмолог Газизова объяснила, когда необходима операция при глаукоме
«Хочешь его?» Почему мужчины без спроса присылают фото своих пенисов
Психолог Самсонова: желание отправлять дикпики может говорить о комплексе неполноценности
«Ждал идеальную девушку»: как холостяк Тарантино превратился в примерного семьянина после 50 лет
Как сложилась семейная жизнь 60-летнего Квентина Тарантино
От морского пехотинца до топ-звезды Голливуда: как менялся актер Адам Драйвер
15 лучших ролей Адама Драйвера
The Sunday Times: украинские войска несут большие потери под Артемовском
РИА Новости: российская авиация ликвидировала группу иностранных наемников под Авдеевкой
НАТО следит за размещением российского ядерного оружия в Белоруссии
Боррель объявил о новых санкциях ЕС в ответ на размещение ядерного оружия в Белоруссии
Протесты в Израиле — на улицы вышли сотни тысяч человек
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать: сериал «Рой» — кровавая сестра «Атланты»
Рецензия на сериал «Рой» («Swarm») от автора «Атланты» Дональда Гловера
«Это не военный союз». Путин оценил отношения России с Китаем
Путин: о зависимости Москвы от Пекина говорят завистники
Тест: угадайте блюдо на этом фото
Вспомните, как называются эти закуски, десерты и горячее
«Вышла замуж девственницей и жалею об этом каждый день»
Педагог из Люберец рассказала о сложностях брака
Военная операция на Украине. День 396-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 396-й день
«Александр Григорьевич давно ставил вопрос». Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии
Путин заявил, что хранилище тактического ядерного оружия в Белоруссии достроят к 1 июля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть