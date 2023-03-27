Опубликована архитектура деловой программы ПМЮФ

XI Петербургский международный юридический форум, который состоится 11–13 мая в Санкт-Петербурге (КВЦ «Экспофорум»), станет вторым после «перезагрузки» формата форумом и, как и в прошлом году, пройдет в очном режиме.

Структурно деловая программа XI Петербургского международного юридического форума будет состоять из шести тематических блоков: «Суверенное право в меняющемся мире», «Бизнес и инвестиции в санкционных реалиях», «Эффективное право – эффективному государству», «Цифровизация: право будущего или будущее права», «Правосудие и разрешение споров: новые реалии и горизонты», «Право и общество». Кроме этого, в рамках Форума пройдет Международная конференция Конституционного суда Российской Федерации и лекция Председателя Конституционного суда. По традиции в стартовый день, 10 мая, студенты и молодые специалисты в области права смогут принять участие в Молодежном юридическом форуме.

Оргкомитет Форума, Минюст России совместно с профильными ведомствами и профессиональным сообществом провели работу и выбрали из более чем тысячи предложений наиболее актуальные темы для обсуждения в рамках деловой программы ПМЮФ-2023.

«XI Петербургский международный юридический форум пройдет под девизом «Суверенитет в праве». В прошлом году мы с нашими иностранными коллегами обсудили вопросы права в условиях перехода к многополярному миру. Теперь настало время говорить об инструментах, которые позволяют защитить суверенитет каждой страны и развиваться в рамках новой правовой реальности. Нас не устраивает то, как ряд недружественных стран пытается использовать систему международного права в качестве инструмента политического влияния в угоду собственной корысти и лживой пропаганде. На Форуме мы должны выработать универсальные защитные механизмы, которые позволят сохранить беспристрастность международного правосудия», – подчеркнул Министр юстиции Константин Чуйченко.

«Сейчас идет активная подготовка к проведению XI Форума. Свое участие уже подтвердили специалисты более чем из 20 стран. Мы ожидаем от участников конструктивного и всестороннего обсуждения вопросов, нуждающихся в коллективном мнении профессионалов», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.

Петербургский международный юридический форум – это крупнейшая и уникальная площадка для диалога в области права. ПМЮФ традиционно объединяет ведущих юристов различных специализаций, общественных деятелей, лидеров мнений, а также представителей средств массовой информации.