Спрос на данные: в финал хакатона MARKING HACK прошли вдвое больше команд

Завершился отбор заявок на хакатон MARKING HACK по созданию продуктов на основе данных из системы цифровой маркировки «Честный знак». Планировалось, что к участию будет допущено 30 команд, однако по итогам заявочной кампании было принято расширить число участников вдвое – до 60. Отбор заявок на MARKING HACK длился с 15 по 20 марта, всего было подано более 400 заявок.

«Мы ожидали, что в каждой из двух «конкурсных» задач будет отобрано по 15 команд. Но тема данных из системы маркировки «выстрелила» и количество заявок на хакатон нас удивило. Причем среди участников мы увидели не только участников и призеров других хакатонов, но и команды, специально собранные под наши задачи. Поэтому, мы решили увеличить сроки проведения соревнования и допустить к участию вдвое больше команд, чем планировалось - 60», - заявил Сергей Холкин, заместитель генерального директора, система «Честный знак».

С 24 по 26 марта команды будут работать над решением первой задачи, посвященной разработке продукта для эффективного управления товарными запасами, дистрибуцией и продажами, используя данные из системы маркировки, а с 31 марта по 2 апреля — второй – система предиктивной аналитики рынка на основе данных системы «Честный знак». Конкурсные проекты будут оцениваться по ряду критериев. В первую очередь это - экономический эффект для производителей или импортеров и польза решения для конечного покупателя. Помимо этого, будет оцениваться реализуемость в продуктивном решении, понятность результата, качество питча, точное прогнозирование (для второй задачи) и другие критерии.

Всего к участию допущено 60 команд, по 30 в каждом треке.

В хакатоне примут участие аналитики и Data Science-специалисты, разработчики, продакт-менеджеры и продуктовые команды, UX/UI-дизайнеры. Допустимое количество человек в командах остается неизменным: в одной команде может быть от трех до пяти участников.

Первые итоги станут известны 26 марта и 2 апреля соответственно. Члены жюри определят ТОП-3 команд в каждом треке. 4 апреля члены специального жюри хакатона, в который войдут представители бизнеса и IT отрасли, определят победителей соревнования. Они разделят призовой фонд – 900 тысяч рублей (200 тысяч – первые места в двух задачах, 150 тысяч – вторые, 100 тысяч – третьи). Кроме того, победители смогут доработать и запустить свой продукт вместе с командой «Честный знак».

Ознакомиться с программой MARKING HACK и результатами отбора заявок можно на сайте. Там же будет доступна трансляция финала: следить за ходом хакатона и церемонией награждения участников можно будет в режиме реального времени.