Умер актер Максим Браматкин
В Москве на 41-м году жизни скончался актер Максим Браматкин. Об этом сообщил в своем Facebook режиссер Донатас Грудович. По его словам, он предчувствовал трагическое событие неделю назад, однако так и не навестил Браматкина. Грудович добавил, что последним сообщением его друга было поздравление с Новым годом. «Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, а это очень важно чтобы у гениальных людей была работа», — написал Грудович.
Максим Браматкин родился в Москве 5 января 1980 года. Он является выпускником театрального училища им. Щукина. На счету актера более 60 ролей в российских сериалах и кино, наиболее известными являются «Простые истины», «Магомаев» и «Небо в огне».
Причина смерти артиста пока не уточняется.
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