Назван неочевидный фактор риска развития болезни Паркинсона

npj Parkinson: микропластик может быть связан с развитием болезни Паркинсона

Микропластик и нанопластик могут влиять на процессы в мозге, связанные с развитием Болезнь Паркинсона. К такому выводу пришла международная группа ученых, проанализировавшая более сотни научных работ. Работа опубликована в журнале npj Parkinson's Disease.

По словам исследователей, за последние 25 лет распространенность болезни Паркинсона во всем мире примерно удвоилась. Одной из возможных причин ученые считают рост загрязнения окружающей среды, включая пластик.

Микропластиком называют пластиковые частицы размером меньше 5 миллиметров, а нанопластиком — частицы меньше одного микрометра. Они образуются при разрушении пластиковых отходов и могут попадать в окружающую среду, например, при стирке синтетической одежды.

Исследования показывают, что такие частицы могут проникать в организм человека несколькими путями — через пищу и воду, при вдыхании воздуха или даже через кожу. После этого они способны накапливаться в различных органах.

«Микро- и нанопластик могут попадать в организм через пищу, дыхание и контакт с кожей, а затем накапливаться в разных органах, особенно в мозге», — отметили авторы работы.

По данным ученых, микроскопические частицы пластика способны преодолевать гематоэнцефалический барьер — защитную систему, отделяющую кровоток от тканей мозга. Они также могут проникать в мозг через обонятельные нервные клетки в носовой полости.

В обзор вошли результаты экспериментов на животных, лабораторных исследований клеток и компьютерных моделей. Согласно этим данным, микропластик может способствовать образованию токсичных белковых скоплений альфа-синуклеина — одного из характерных признаков болезни Паркинсона.

Кроме того, частицы пластика, по мнению ученых, способны вызывать воспалительные процессы в нервной системе, нарушать связь между кишечником и мозгом и переносить в ткани мозга металлы, запускающие разрушение клеток.

Однако исследователи подчеркивают, что существующих данных пока недостаточно, чтобы окончательно доказать прямую причинную связь между микропластиком и болезнью Паркинсона.

Ученые считают, что для понимания потенциальной роли пластиковых частиц в развитии нейродегенеративных заболеваний необходимы дополнительные исследования. Они также призывают уделять больше внимания снижению пластикового загрязнения, улучшению переработки отходов и разработке биоразлагаемых материалов.

