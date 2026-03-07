«Ростов» вырвал ничью у «Балтики» в стартовом матче 20-го тура РПЛ

«Ростов» в добавленное время вырвал ничью у «Балтики» в матче 20-го тура РПЛ

«Ростов» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в стартовом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостевой команды в конце первого тайма отличился Брайан Хиль, у хозяев в компенсированное ко второму тайму время забил Роналдо. На 78-й минуте Алексей Миронов не реализовал пенальти в ворота «Балтики», пробив выше ворот.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры «Балтика» набрала 36 очков и сохранила за собой пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» набрал 22 очка и поднялся на десятую строчку.

В следующем матче «Ростов» на своем поле примет московское «Динамо». Игра пройдет в субботу, 14 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Калининградцы в следующем туре на «Ростех Арене» примут столичный ЦСКА. Этот матч состоится 14 марта, игра начнется в 20:30 мск.

Ранее глава ФИФА Инфантино встретился с президентом Франции Макроном.