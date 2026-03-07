Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Ростов» вырвал ничью у «Балтики» в стартовом матче 20-го тура РПЛ

«Ростов» в добавленное время вырвал ничью у «Балтики» в матче 20-го тура РПЛ
Телеграм-канал «ФК «Ростов» | Футбольный клуб «Ростов»»

«Ростов» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в стартовом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостевой команды в конце первого тайма отличился Брайан Хиль, у хозяев в компенсированное ко второму тайму время забил Роналдо. На 78-й минуте Алексей Миронов не реализовал пенальти в ворота «Балтики», пробив выше ворот.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры «Балтика» набрала 36 очков и сохранила за собой пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» набрал 22 очка и поднялся на десятую строчку.

В следующем матче «Ростов» на своем поле примет московское «Динамо». Игра пройдет в субботу, 14 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Калининградцы в следующем туре на «Ростех Арене» примут столичный ЦСКА. Этот матч состоится 14 марта, игра начнется в 20:30 мск.

Ранее глава ФИФА Инфантино встретился с президентом Франции Макроном.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!