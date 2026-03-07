Трамп заявил, что занимается конфликтом на Украине в качестве одолжения Европе

Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине на подходе

Президент США Дональд Трамп заявил на саммите «Щит Америки» во Флориде о скором регулировании конфликта на Украине.

«Я положил конец восьми войнам, и еще одна на подходе», — заявил политик.

Он добавил, что урегулирование конфликта между РФ и Украиной было близко «множество раз». При этом он назвал эту задачу «очень, очень трудной».

«Это на самом деле не сильно влияет на нас (США. — «Газета.Ru»), потому что нас [со сторонами конфликта] разделяет океан. Я делаю это как одолжение Европе», — отметил американский лидер.

Два дня назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «дух Анкориджа» в отношениях между Москвой и Вашингтоном постепенно испаряется, однако заверил, что трехсторонние встречи по украинскому вопросу не были ширмой. Сами переговоры, как говорил президент Владимир Зеленский, сейчас «на паузе» из-за конфликта на Ближнем Востоке. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что наступил момент, когда на Украине кто-то должен взять на себя ответственность и сделать все для успеха переговоров.

