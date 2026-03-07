В посольстве РФ высказались о задержании Швецией сухогруза Caffa

Посольство РФ заявило, что контактирует со Швецией по задержанию сухогруза Caffa

Посольство РФ в Швеции находится в контакте с властями королевства в связи с задержанием сухогруза Caffa. Об этом дипломатическое представительство сообщило в Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что экипаж судна состоит из 11 человек. Из них 10 имеют российское гражданство.

«Шведская сторона заверяет, что обстановка на судне спокойная», — рассказали в посольстве.

Там добавили, что Стокгольм связал задержание сухогруза с подозрением в нарушении правил безопасности международного судоходства. По словам российских дипломатов, посольство готово в случае необходимости оказать гражданам РФ из состава экипажа консульскую помощь.

Сухогруз Caffa был задержан 6 марта у побережья шведского города Треллеборг. Комментируя ситуацию, министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин обратил внимание, что данное судно было включено в санкционные списки Украины. Как он сказал, структура собственности сухогруза якобы «неясна», у него может отсутствовать страховка. Чиновник добавил, что минувшим летом Caffa «сменил флаг с российского на гвинейский».

Ранее в Бельгии сообщили о перехвате танкера «российского теневого флота».