Армия

Израиль нанес удар по центру управления ВВС КСИР

ЦАХАЛ заявил об ударе по центру управления ВВС КСИР в Тегеране
Nir Elias/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о проведении атак на центр управления военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

По данным ЦАХАЛ, израильские ВВС провели масштабную серию ударов по военным объектам Ирана в Тегеране. Один из основных ударов в этой серии был нанесен по центру управления ВВС КСИР, отвечающему за оценку воздушной обстановки и защиту воздушного пространства Ирана, отмечается в заявлении.

В ведомстве также сообщили, что израильские Военно-воздушные силы осуществили атаки на системы противовоздушной обороны, командные пункты и склады с материально-техническим обеспечением в данном регионе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ходе этой операции были атакованы множество городов, включая столицу страны. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, который не пережил атаку. В ответ на это Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Израиле допустили присоединение Азербайджана к ударам по Ирану.

 
