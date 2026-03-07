Опубликовано фото 119 детей, погибших при ударе по школе для девочек в Иране

В сети появилось фото 119 детей, погибших при ударе по школе в Иране

Иранское агентство Tasnim опубликовало в Telegram-канале фотографию 119 детей, погибших при ударе по начальной школе для девочек в Минабе.

В прошлую субботу, 28 февраля, Израиль и США объявили о начале военных операций «Рык льва» и «Эпическая ярость», направленных против Ирана. Ракетным ударам подверглись города, включая Тегеран и Бушер. По данным Исламской Республики, в результате прямого попадания ракеты в здание школы в Минабе погибли 175 человек.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко осудил удар США и Израиля по учебному заведению на юге страны и назвал его «актом варварства». В Пентагоне начали проверку обстоятельств ракетного удара по школе. На этом фоне Белый дом заявил, что ответственность за атаки на детей несут власти Ирана.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в вашингтонской администрации позднее сообщило, что удар мог быть нанесен силами США. А газета The New York Times написала, что американские военные могли атаковать учебное заведение из-за ошибки в определении цели.

Ранее появилось фото 14-месячной внучки верховного лидера Ирана, погибшей вместе с дедом.