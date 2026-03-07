Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Опубликовано фото 119 детей, погибших при ударе по школе для девочек в Иране

В сети появилось фото 119 детей, погибших при ударе по школе в Иране

Иранское агентство Tasnim опубликовало в Telegram-канале фотографию 119 детей, погибших при ударе по начальной школе для девочек в Минабе.

В прошлую субботу, 28 февраля, Израиль и США объявили о начале военных операций «Рык льва» и «Эпическая ярость», направленных против Ирана. Ракетным ударам подверглись города, включая Тегеран и Бушер. По данным Исламской Республики, в результате прямого попадания ракеты в здание школы в Минабе погибли 175 человек.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко осудил удар США и Израиля по учебному заведению на юге страны и назвал его «актом варварства». В Пентагоне начали проверку обстоятельств ракетного удара по школе. На этом фоне Белый дом заявил, что ответственность за атаки на детей несут власти Ирана.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в вашингтонской администрации позднее сообщило, что удар мог быть нанесен силами США. А газета The New York Times написала, что американские военные могли атаковать учебное заведение из-за ошибки в определении цели.

Ранее появилось фото 14-месячной внучки верховного лидера Ирана, погибшей вместе с дедом.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!