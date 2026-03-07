В Иране в течение суток проведут заседание для выбора нового верховного лидера

Совет экспертов Ирана в течение суток проведет заседание, на котором будет обсуждаться назначение нового верховного лидера страны. Об этом пишет Fars со ссылкой на члена данного совета, аятоллу Хосейна Мозаффари.

«Члены Совета экспертов с нетерпением ждут, когда сложатся условия для проведения собрания, обсуждения и избрания нового верховного лидера <...>. Мы надеемся, что <...> это произойдет в ближайшие 24 часа», — сказал Мозаффари.

По его словам, Совет экспертов Ирана пока не проводил никаких собраний по данному вопросу. В связи с этим аятолла призвал жителей Исламской Республики не распространять заведомо ложную информацию об избрании нового верховного лидера.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, атаковав многие города Исламской Республики. В том числе целью стала резиденция верховного лидера страны Али Хаменеи, который получил несовместимые с жизнью травмы.

Иранский и западные СМИ называют главным кандидатом на пост верховного лидера Исламской Республики Моджтабу Хаменеи — 56-летнего сына Али Хаменеи. Он никогда не занимал официальных постов, при этом последние два десятилетия Моджтабу Хаменеи считали одним из самых влиятельных людей в стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле пригрозили ликвидировать любого нового лидера Ирана.