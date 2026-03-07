Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

МИД Швеции осуществил демарш перед послом России

МИД Швеции устроил демарш перед послом РФ из-за якобы запуска БПЛА с корабля
Global Look Press

Шведский МИД сделал устный демарш (дипломатическое выступление) российскому послу Сергею Беляеву за «запуск беспилотника» с военного корабля РФ, сообщил РИА Новости сам дипломат.

«Пятого марта МИД Швеции осуществил перед послом России устный демарш в отношении предполагаемого запуска беспилотного летательного аппарата с российского военного корабля 25 февраля во время его нахождения в шведских территориальных водах», — рассказал посол РФ в Стокгольме.

Дипломат добавил, что доказательств причастности России к случившемуся ему не предоставили.

27 февраля Вооруженные силы Франции перехватили беспилотник примерно в 10 км от шведского порта Мальмё, где базируется единственный действующий французский авианосец «Шарль де Голль». По словам министра обороны Швеции Пала Йонсона, устройство якобы могло прибыть из РФ, учитывая, что в момент инцидента в непосредственной близости находилось российское военное судно. В Кремле сочли его заявление «абсурдным».

«Шарль де Голль» с конца января участвует в миссии «Лафайет-26» французской авианосной ударной группы в Северной Атлантике. В ходе своего развертывания, которое продлится до мая, французская военно-морская группа поучаствует в миссии НАТО «Балтийский страж», направленной на сдерживание угроз для подводной инфраструктуры после обрыва кабелей.

Ранее премьер Швеции призвал Европу готовиться к долгосрочной изоляции России.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!