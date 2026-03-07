МИД Швеции осуществил демарш перед послом России

Шведский МИД сделал устный демарш (дипломатическое выступление) российскому послу Сергею Беляеву за «запуск беспилотника» с военного корабля РФ, сообщил РИА Новости сам дипломат.

«Пятого марта МИД Швеции осуществил перед послом России устный демарш в отношении предполагаемого запуска беспилотного летательного аппарата с российского военного корабля 25 февраля во время его нахождения в шведских территориальных водах», — рассказал посол РФ в Стокгольме.

Дипломат добавил, что доказательств причастности России к случившемуся ему не предоставили.

27 февраля Вооруженные силы Франции перехватили беспилотник примерно в 10 км от шведского порта Мальмё, где базируется единственный действующий французский авианосец «Шарль де Голль». По словам министра обороны Швеции Пала Йонсона, устройство якобы могло прибыть из РФ, учитывая, что в момент инцидента в непосредственной близости находилось российское военное судно. В Кремле сочли его заявление «абсурдным».

«Шарль де Голль» с конца января участвует в миссии «Лафайет-26» французской авианосной ударной группы в Северной Атлантике. В ходе своего развертывания, которое продлится до мая, французская военно-морская группа поучаствует в миссии НАТО «Балтийский страж», направленной на сдерживание угроз для подводной инфраструктуры после обрыва кабелей.

Ранее премьер Швеции призвал Европу готовиться к долгосрочной изоляции России.