В Госдуме сочли кризис из-за ударов по ОАЭ наказанием для уехавших туда россиян

Депутат Журавлев: страдающие в ОАЭ из-за иранских ударов россияне сами виноваты
Евгений Одиноков/РИА Новости

Россиянам, которые выбрали Объединенные Арабские Эмираты для жизни, отдыха или инвестиций, следовало получше разобраться в региональных особенностях и помнить о присутствии на территории страны военных баз США. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Трудности, с которыми россияне столкнулись в Эмиратах, — отмена рейсов, нехватка продуктов и денег, обесценивание купленной недвижимости, — являются заслуженным наказанием за недальновидность, считает парламентарий.

«Все потому, что жить и отдыхать собирались вдали от нашей Родины, бросив ее в трудный момент и поставив не на того арабского скакуна», — раскритиковал сограждан депутат.

Журавлев напомнил, что в ОАЭ находятся авиабаза «Аль-Дафра» и морская база «Джебель-Али», где дислоцируются американские военные. Поэтому, полагает он, нынешние события, включая иранские удары по этим базам, можно было предвидеть.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Только за сегодняшний день по Эмиратам было нанесено в общей сложности более 130 ударов ракетами и беспилотниками. Российское Минобрнауки обратилось к учащимся там студентам из РФ с призывом встать на консульский учет, чтобы оперативно получать информацию о возможных угрозах.

Ранее россиян предупредили о многомиллионных штрафах за снимку прилетов дронов в ОАЭ.

 
