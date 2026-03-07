Бриллиантовый гений. Лучшие роли Андрея Миронова в кино

Размер шрифта
85 лет назад родился гениальный советский актер Андрей Миронов. Он появился на свет в семье эстрадных артистов Александра Менакера и Марии Мироновой и с детства проявлял выдающиеся и многоплановые артистические способности — для своих одноклассников он устраивал целые представления, в которых пел, танцевал, пародировал артистов, декламировал. В девятом классе он начал играть в школьной театральной студии, а потом — в студии при Центральном детском театре.

После окончания школы в 1958 году Андрей Миронов поступил в Щукинское училище, а в 1962-м стал артистом Московского театра сатиры, где прослужит всю жизнь.

В 1960 году Андрей Миронов дебютировал в кино в фильме «А если это любовь?» Юлия Райзмана. Но большие киноработы были впереди: Андрей Миронов был все больше востребован в театре. Считается, что свой актерский потенциал он больше раскрыл на театральной сцене, чем на экране: в кино Андрей Миронов долгое время был в плену своего амплуа гениального комического актера, в то время как в театре играл Чацкого, Хлестакова, Мэкки-Ножа в «Трехгрошовой опере», Лопахина в «Вишневом саде». Реализовать свой талант от мог и в телеспектаклях — например, в роли Грушницкого в «Страницах журнала Печорина».

Особенно ярко его качества проявились в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», экранную версию которого нередко можно увидеть по телевидению. Главный герой пьесы Бомарше, слуга Фигаро, в исполнении Миронова легкий, хитрый, остроумный — и вдруг иногда в нем проявляется усталость от необходимости вечно выкручиваться и потакать капризам господина.

Фигаро стал последним героем, которого сыграл Андрей Миронов — и не доиграл. На гастролях театра в Риге 14 августа 1987 года, не успев доиграть последнюю сцену в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», актер потерял сознание. У него произошел разрыв аневризмы головного мозга с обширным кровоизлиянием. Врачи нейрохирургического отделения больницы Гайльэзерс два дня боролись за жизнь великого артиста. Но он умер, не приходя в сознание, 16 августа 1987 года в возрасте 46 лет.

Андрея Миронова обожали все: и взрослые, и дети. Его работы в кино завораживают до сих пор: кажется, советские комедии должны бы уже надоесть, но «Бриллиантовую руку» можно пересматривать бесконечно.

Лучшие кинороли Андрея Миронова в кино — в фотогалерее «Газеты.Ru».

 
