Иран нанес удар по базе США в Бахрейне

Иран нанес удары по американской базе в районе Джуффейр в Бахрейне. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«В ответ на насильственные действия американских террористов с базы в районе Джуффейр эта база подверглась ударам высокоточными иранскими ракетами», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что у американских военных нет должной защиты от иранских дронов «Шахед». По информации западных СМИ, американским военным приходится использовать те средства защиты, которые имеются, но это требует дополнительных расходов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США высоко оценили эффективность применяемых Ираном беспилотников.