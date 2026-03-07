Размер шрифта
Трамп: Куба доживает последние дни в нынешнем виде

Трамп сообщил, что после Ирана США переключатся на Кубу
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Дональд Трамп на саммите «Щит Америки» сообщил, что после Ирана США переключатся на Кубу.

По его словам, Вашингтон «с нетерпением ожидает великих перемен» на острове, где сейчас «катастрофа».

«У нее (Кубы. — «Газета.Ru)» будет замечательная новая жизнь, но в нынешнем своем виде она доживает последние дни. Однако наше внимание сейчас сосредоточено на Иране», — сказал глава государства.

Он выразил мнение, что сделку с Кубой удастся легко заключить.

Накануне американский политик сообщил, что на острове в ближайшее время произойдет смена правящего режима. Гавана якобы намерена заключить сделку с Вашингтоном, и госсекретарь Марко Рубио посетит остров, чтобы «посмотреть, что из этого выйдет». Трамп уверен, что республика оказалась у него в руках.

В феврале президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом говорил о неприемлемости ограничений США в адрес острова. Российский лидер заверил, что Москва всегда была на стороне республики в ее борьбе за независимость и право идти по собственному пути развития и поддерживала ее народ.

Ранее Трамп назвал Иран «лузером» и анонсировал новые атаки.

 
