По примеру «Троицы» еще две иконы и крест могут перейти из Третьяковки к РПЦ

Искусствовед Багдасарова: Владимирскую икону Богоматери передадут РПЦ к Пасхе
Третьяковская галерея

Владимирскую икону Божией Матери, которая считается одним из главных шедевров древнерусского искусства и хранится в Третьяковской галерее, собираются передать Русской православной церкви. Об этом, как пишет «Осторожно, новости», сообщила искусствовед и журналистка The Art Newspaper Russia Софья Багдасарова.

По имеющимся у нее данным, икону могут переместить в московский храм Христа Спасителя (ХСС) в самое ближайшее время — еще до наступления Пасхи.

Багдасарова утверждает, что аналогичным образом якобы планируется поступить с Донской иконой Божией матери и Дмитровским крестом, которые тоже находятся в Третьяковской галерее. Икону предположительно собираются передать Донскому монастырю, но в какие сроки — неизвестно, добавила искусствовед.

По ее словам, все три произведения древнерусского искусства сейчас находятся в таком состоянии, что перемещать их куда-либо без возможности обеспечить строгий климат-контроль, как в музейных условиях, может быть рискованно.

Багдасарова предположила, что передачу икон и креста могут провести по той же схеме, которая была использована для перемещения «Святой Троицы» Андрея Рублева в храм Христа Спасителя, — как «передачу на временное хранение».

«Троицу» решили перевезти в ХСС весной 2023 года. Министерство культуры обещало, что икона пробудет в храме две недели, пока идут богослужения в честь одноименного праздника, а потом отправится на реставрацию.

Однако потом патриарх Кирилл попросил президента России Владимира Путина оставить «Троицу» в храме еще на год. Еще через месяц Русская православная церковь (РПЦ) сообщила, что икона передана в Троице-Сергиеву лавру на постоянной основе.

Ранее Троице-Сергиева лавра сообщила о притоке паломников из-за иконы Рублева.

 
