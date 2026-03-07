В Госдуме призвали запретить микрофинансовые организации

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» предложил ужесточить наказание для нелегальных банкиров — они выдают займы под тысячи процентов и работают под видом ломбардов и комиссионных. По его мнению, текущее наказание, тюремный срок в три года, — «издевательство».

«Нелегальные банкиры – это мошенники и бандиты, ущерб от их деятельности в разы превышает предусмотренные законом санкции. Странно, что ЦБ только сейчас заметил схемы, по которым они уходят от ответственности. Да и само наказание для них выглядит как издевательство. Статьи 171.5 и 172 (нелегальная банковская деятельность, повлекшая крупный ущерб) должны предусматривать до пяти и до 10 лет лишения свободы соответственно, а также полную конфискацию имущества», — отметил он.

Миронов также не поддерживает деятельность микрофинансовых организаций и призвал их запретить.

«Максимальная ставка легальных микрофинансовых организаций достигает 292% в год, и это тоже много. Такие людоедские проценты по кредитам должны быть запрещены для всех. Мы по-прежнему настаиваем на полном запрете деятельности МФО. Так называемые легальные МФО – это те же грабители, только с лицензией ЦБ», — заключил он.

Парламентарий отметил, что сейчас использование фирм-однодневок помогает нелегальным банкирам избегать уголовной ответственности по статье 171.5 УК РФ. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

