Глава ФИФА приехал к Макрону

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает RMC Sport.

Мероприятие прошло в Париже. В ходе беседы Инфантино заявил, что футбол обладает уникальной силой, способной объединить человечество.

«Это идеальная возможность объединить весь мир в моменты радости», – отметил Инфантино, говоря о предстоящем мундиале.

2 февраля Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Финальная часть чемпионата мира пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе ЧМ должны были участвовать 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее система VAR вмешалась в девятую игру подряд в РПЛ в 2026-м году.