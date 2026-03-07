Размер шрифта
«Спартак» победил со счетом 7:1

«Спартак» обыграл «Ладу» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ
Московский «Спартак» переиграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лада Арена» в Тольятти, завершилась с результатом 7:1. В составе столичной команды отличились Михаил Мальцев, Даниил Орлов, Иван Морозов, Джоуи Кин, Павел Порядин, который оформил дубль, и Александр Пашин. Единственный гол у хозяев оформил Андрей Алтыбармакян.

Московская команда после 62 матчей идет на седьмой строчке Западной конференции КХЛ, набрав 72 очка. «Лада» расположилась на десятой позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 45 баллов после 64 игр.

В следующем матче регулярного чемпионата московский клуб 8 марта на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. После этой встречи спартаковцы отправятся на финальный выезд сезона в Казань, где сыграют против «Ак Барса». Эта игра пройдет 10 марта на «Татнефть Арене», начало игры — в 19:30 мск.

