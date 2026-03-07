Ставшая дефицитной в России вобла обогнала по цене красную рыбу

Mash: улов воблы на Волге за четыре года сократился в 10 раз

Вылов воблы на Волге сократился в 10 раз за последние четыре года, что свидетельствует о резком снижении ее численности. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на экологов Астраханского заповедника.

По их словам, на воблу приходится всего 1% общей массы волжского улова, хотя 30 лет назад было в 30 раз больше. Основной причиной сокращения популяции этой рыбы специалисты считают низкий уровень насыщения речной воды кислородом.

Критической отметкой стал 2023 год, когда из Волги было добыто менее 500 тонн воблы. После этого власти запретили ее ловить, чтобы популяция начала возрождаться. Но в 2025 году ситуация усугубилась: глубина реки снизилась до рекордного за последнее время минимума, что привело к более сильному прогреву воды — и, как следствие, падению концентрации кислорода в ней.

«В таких условиях вобла не может пройти на нерест и не размножается. Плюсом — плотву вытесняют другие рыбы, которые приспособились к условиям», — констатирует Mash.

В сообщении канала отмечается, что резкое сокращение вылова воблы привело к ее подорожанию до 1 тысячи рублей за 0,5 килограмма. Для сравнения: на эту сумму можно купить вдвое больше филе свежемороженой красной рыбы. В наступающем сезоне официального улова этого вида не будет, поэтому в продажу попадут лишь несколько тонн добычи браконьеров, прогнозирует Mash.

Вобла входит в семейство карповых и считается одной из самых популярных рыб в России благодаря использованию в качестве закуски в засоленно-вяленом виде. Она обитает в Каспийском море и ближайших реках, являясь ключевым объектом промысла в Астраханской области. По данным Роскачества, вобла вкуснее своих ближайших сородичей — плотвы и красноперки — за счет крупных размеров и более высокой жирности.

