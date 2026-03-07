В ОАЭ отразили ракетную атаку со стороны Ирана

Военное ведомство Объединенных Арабских Эмиратов сообщило об отражении массированного удара с иранской стороны, перехват сопровождают громкие взрывы. Об этом пишет РИА Новости.

По имеющейся информации, нападение на страну осуществляется с использованием как ракетного вооружения, так и беспилотных летательных аппаратов.

В министерстве отдельно пояснили происхождение громких звуков, которые могли слышать местные жители. Согласно официальному заявлению, взрывы «являются следствием перехвата ракет и беспилотников».

До этого сообщалось, что в Катаре произошла серия взрывов. Об этом сообщили очевидцы. Минобороны эмирата позже заявило, что отразило ракетную атаку.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Катаре и ОАЭ.

Ранее Иран нанес удар по базе США в Бахрейне.