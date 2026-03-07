Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В ОАЭ отразили ракетную атаку со стороны Ирана

Минобороны ОАЭ заявило об отражении иранской атаки ракет и дронов
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Военное ведомство Объединенных Арабских Эмиратов сообщило об отражении массированного удара с иранской стороны, перехват сопровождают громкие взрывы. Об этом пишет РИА Новости.

По имеющейся информации, нападение на страну осуществляется с использованием как ракетного вооружения, так и беспилотных летательных аппаратов.

В министерстве отдельно пояснили происхождение громких звуков, которые могли слышать местные жители. Согласно официальному заявлению, взрывы «являются следствием перехвата ракет и беспилотников».

До этого сообщалось, что в Катаре произошла серия взрывов. Об этом сообщили очевидцы. Минобороны эмирата позже заявило, что отразило ракетную атаку.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Катаре и ОАЭ.

Ранее Иран нанес удар по базе США в Бахрейне.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!