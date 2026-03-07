Туроператор бросил застрявших на Мальдивах россиян без помощи

Российские туристы оказались заблокированы на острове Мале (столица Мальдивской Республики) из-за отмены рейсов, вызванной ухудшением ситуации на Ближнем Востоке. В результате им пришлось провести ночь в аэропорту, рассказала РИА Новости одна из путешественниц по имени Алена.

По данным Ассоциации туроператоров России, около 1,5 тыс. россиян столкнулись с проблемами при вылете, так как несколько стран закрыли свое воздушное пространство в связи с обострением ситуации.

Алена отметила, что она ожидала помощи от туроператора при организации своего тура, но в критический момент организатор пропал. По ее словам, компания не предоставила ни питания, ни места для ночлега, ни альтернативных вариантов перелета.

«Сегодня жили в аэропорту, так как вообще не было недорого жилья… Их мало недорогих, дорогих-то полно, за 23 тысячи рублей, 45 тысяч рублей ночь. Мы не хотели отель, мы хотели квартиру, их вообще не нашли», — поделилась туристка.

Накануне министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу объявил о масштабной приостановке авиасообщения с рядом стран ближневосточного региона в связи с резким обострением ситуации.

Ранее около 10 тысяч россиян застряли в разных странах из-за отмены стыковочных рейсов на Ближнем Востоке.