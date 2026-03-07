Новгородские чиновники передали сироту своему коллеге вместо родной прабабушки

В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту халатности при определении судьбы осиротевшей девочки, которую вопреки протестам прабабушки передали другому человеку. Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону в своем Telegram-канале.

Девочка, родившаяся в 2023 году, осталась полной сиротой: отец не вернулся с СВО, а мать не выжила после дорожной аварии, в которую попала в январе. Семья жила в Вологде, но ДТП произошло в Сольцах Новгородской области — и ребенка поместили в местный детдом, пишет 35Media.

Прабабушка девочки, узнав о случившемся, сразу же заявила о желании взять ее под опеку и начала собирать необходимые бумаги, но из-за промашки вологодских чиновников не смогла вовремя подать пакет документов. Когда ей, наконец, удалось с этим разобраться, ребенка уже успели передать из детдома «одному из новгородских чиновников».

Проведенная Следкомом проверка подтвердила, что «должностные лица администрации Солецкого округа, располагая информацией о наличии прямого родственника, претендующего на опеку, не только не оказали ему содействие в оформлении необходимых документов, но и поместили ребенка в социальное учреждение». Потом, добавили в СК, девочку передали под опеку человека, который, по версии следствия, «не обладал преимущественным правом на ее воспитание».

История, рассказанная прабабушкой ребенка в соцсетях, вызвала широкий общественный резонанс. В результате глава СУ СКР по Новгородской области Николай Супрун поручил провести по этим материалам процессуальную проверку, которая в итоге привела к возбуждению уголовного дела.

Ранее россиянка сбежала от полицейских через окно, бросив с ними маленького сына.