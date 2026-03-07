В российском городе появилось Сталинградское шоссе

В Саратове дорогу на Волгоград переименовали в Сталинградское шоссе

Улица, ведущая из Саратова в сторону Волгограда, теперь официально называется Сталинградским шоссе. Об этом пишет РИА Новости.

Инициатива по переименованию части Ново-Астраханского шоссе в Саратове в Сталинградское шоссе была выдвинута ветеранами местного авиационного завода. Обращение с соответствующим предложением было направлено спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину в феврале текущего года. Акция по сбору подписей в поддержку переименования была приурочена к 83-й годовщине победы в одной из ключевых битв Великой Отечественной войны — Сталинградской битве, отмечаемой 2 февраля.

Ветераны подчеркивают историческую значимость этого маршрута, который играл роль основной транспортной артерии для снабжения советских войск во время героического сражения за Сталинград.

Сталинградское шоссе стартует от кольца перед путепроводом на пересечении Ново-Астраханского шоссе и улицы Крымской, заканчиваясь на перекрестке с улицей Большой Лесопарковой в Заводском районе.

