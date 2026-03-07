Трамп заявил, что США вывели из строя систему телекоммуникации Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате военной операции «Эпическая ярость» Соединенные Штаты разрушили всю телекоммуникационную инфраструктуру Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы уничтожили их связь, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но, думаю, они что-нибудь придумают», — отметил Трамп на саммите «Щит Америки».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Белый дом предупредил о новых ударах США по руководителям Ирана.