Лучшая: умерла «королева рок-н-ролла» Тина Тернер

В возрасте 83 лет в своем доме под Цюрихом в Швейцарии умерла одна из величайших поп-певиц современности — Тина Тернер. Родившаяся в 1939 году в Теннесси, заслужившая славу в Америке, Тёрнер стала в 2013 году швейцарской гражданкой, отказавшись от паспорта США.

Первый успех на сцене пришел к Тине Тернер под другим именем — Анна Мэй Буллок. Она выступала в дуэте с блюзменом Айком Тернером в начале 1960-х, и вскоре вышла за него замуж, сменив фамилию с Буллок на Тернер, и взяв сценический псевдоним Тина. К середине 1970-х брак и дуэт распались. К середине 1980-х после нескольких неудач Тина Тернер триумфально вернулась в мир музыки с суперхитом What's Love Got to Do With It? («Ну и при чем тут любовь?»).

В 1988 году Тина Тернер попала в Книгу рекордов Гиннесса — на ее шоу в Рио пришло по билетам больше всего зрителей, 188 тыс. человек. Спустя год она выпускает свой величайший хит — The Best («Лучший»), кавер на песню Бонни Тайлер. За этим последовали турне с миллионными аудиториями, запись саундтрека к «Джеймсу Бонду» и продолжающая расти популярность во всем мире.

За свою жизнь Тина Тернер была удостоена восьми пластинок «Грэмми» и получила от прессы титул «Королевы рок-н-ролла». Архивные кадры с певицей — в фотогалерее «Газеты.Ru».