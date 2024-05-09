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Ожирение предложили лечить «сжиганием» части слизистой желудка

DailyMail: сжигание части слизистой желудка снижает активность гормонов голода

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medicalxpress.com

Ученые из американской частной медицинской клиники True You Weight Loss в Северной Каролине разработали новый способ лечения ожирения, основанный на сжигании слизистой оболочки верхней части желудка. Такой метод позволяет ограничить выработку грелина (гормона голода) в организме. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Новый экспериментальный способ лечения ожирения предполагает введение в желудок пациента медицинского жгута с камерой и резервуаром со специальной жидкостью для защиты тканей. Эндоскоп также оснащен нагревательными элементами, которые используются для частичного «обжигания» слизистой оболочки верхней части желудка. Именно в этой зоне вырабатывается грелин — так называемый гормон голода.

Исследователи отметили, что такая процедура малоинвазивна — она не требует хирургического удаления частей желудка, наложения швов и введения в орган различных наполнителей (баллонов). Экспериментальный метод терапии уже протестировали на десяти добровольцах. После такого вмешательства активность грелина в организме пациентов снизилась на 40%. При этом у всех испытуемых запустился процесс снижения веса вследствие отсутствия перееданий.

Исследование будет представлено на майской Неделе заболеваний пищеварительной системы (DDW) 2024 года — крупнейшем в мире собрании гастроэнтерологов, диетологов и исследователей в области патологий органов пищеварения. Ученые также намерены продолжить совершенствование разработки и провести оценку долгосрочной безопасности такого лечения.

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