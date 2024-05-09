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Пенсионерка из Петербурга передала аферистам более 11 млн рублей в валюте

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 11 млн рублей в валюте

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Shutterstock

Мошенники выманили у 71-летней пенсионерки валюту. Об этом сообщает АН «Оперативное открытие».

Неизвестные связались с женщиной и заявили, что ей необходимо продлить договор на оказание услуг связи. Помимо этого, «представители ФСБ» сообщили о взятых на петербурженку кредитах.

В результате мошенники вынудили пенсионерку передать им деньги. Курьер забрал у женщины $80 000 и €40 000 (всего более 11 миллионов рублей).

Правоохранители оперативно приняли заявление женщины и отсмотрели кадры с камер видеонаблюдения. В результате они задержали 15-летнего подростка, который является жителем Новосибирской области. На данный момент молодой человек находится в Центре содержания несовершеннолетних правонарушителей. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Петрозаводске россиянин взял на себя и супругу кредиты во время общения с мошенниками. Аферисты заявили об утечке данных и том, что неизвестные взяли кредиты на россиянина и переводят средства преступным группам. Чтобы «испортить» кредитную историю, он занял у банков 13,9 миллиона рублей.

Ранее курьер мошенников обокрал пенсионерок на 1,8 млн рублей и попался полиции.

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