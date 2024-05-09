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Китай резко нарастил закупки газа

Китай с начала года увеличил импорт газа на 20%

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Китай с начала года значительно нарастил импорт газа. С января по апрель страна закупила 43 млн тонн этого топлива на $21,38 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Импорт нефти за четыре месяца также вырос, однако менее значительно — всего на 2%, до 182 млн тонн. Всего на покупку нефти у других стран Китай потратил $109 млрд.

Лидером среди поставщиков энергоносителей в азиатскую страну является Россия. В прошлом году КНР закупила 107 млн тонн российской нефти (+24% год к году) и 8 млн тонн СПГ (+23%). Значительный объем газа поступает в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». За 2023-й объем прокачки вырос в 1,5 раза, достигнув рекордных 22,7 млрд кубометров.

Товарооборот между Россией и КНР в 2024 году продолжил расти. За январь — апрель показатель увеличился на 4,7% и составил $76,58 млрд.

Ранее стало известно, сколько Китай готов закупить российской свинины.

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