Путин напомнил о боеготовности стратегических сил страны

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы в Москве заявил, что стратегические силы страны всего в боеготовности.

Он добавил, что Россия не даст угрожать себе никому.

Военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. В параде принимают участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, ожидается проезд свыше 70 единиц боевой техники.

Мероприятие началось с внесения на площадь государственного флага и Знамени Победы. Представители почетного караула пронесли флаги под песню «Священная война».

При этом парадом командует главнокомандующий Сухопутных войск РФ Олег Салюков. Российский министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, был назначен принимающим мероприятие.

Перед началом парада на трибуне вместе с Путиным прибыли лидеры Белоруссии, Киргизии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем Победы.