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В Литве рассказали, как реализовать инициативу Макрона по Украине

МИД Литвы: военные инструкторы Запада могут поехать на Украину

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Global Look Press

Западные военные инструкторы могут поехать на Украину для обучения украинских военных, это может стать первым шагом в инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по Украине. Об этом в беседе с Guardian заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Наши войска перед войной обучали украинцев в Украине, и мы занимаемся этим уже много лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимо. Это может стать первым шагом в инициативе президента Макрона», — сказал Ландсбергис.

По его мнению, обучение украинцев внутри их собственной страны «более практично», чем обучение, проходящее на территории членов НАТО.

Вместе с тем, Ландсбергис поддержал слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина может использовать оружие британского производства против России.

До этого глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США и глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерал Грегори Гийо заявил, что Россия за прошедший год нарастила арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), оснащенных гиперзвуковым блоком «Авангард».

Ранее экс-командующий НАТО захотел нейтрализации Калининграда.

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