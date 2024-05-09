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Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Медведев сопроводил свое поздравление с Днем Победы кадрами с трофейной техникой

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы, сопроводив свое сообщение видеозаписью с трофейной техникой. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

В своем посте Медведев опубликовал кадры с Поклонной горы, где сейчас размещена трофейная техника, которая была захвачена в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, он разместил архивные кадры Парада Победы 1945 года, на которых советские солдаты бросают фашистские знамена к стенам мавзолея.

Также 9 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил россиян с Днем Победы.

Президент России Владимир Путин перед началом парада на Красной площади поздравил россиян с Днем Победы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что желающим праздновать День Победы жителям Украины важно помнить, что место подвигу есть всегда, украинцам необходимо обратиться к истории Великой Отечественной войны.

Ранее посол США в России выступила с заявлением в День Победы.

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Парад Победы — 2024
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