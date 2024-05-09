В Турции заметили сокращение туристов из России

Турпоток из России в Турцию в мае рухнул на 20%. В результате туристы из Германии перехватили у россиян первенство по количеству отдыхающих. Об этом в беседе с газетой Hürriyet сообщил глава Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каан Кавалоглу.

Турция также пользуется большой популярностью среди жителей Великобритании и Польши. Турпоток из этих стран взлетел на треть. Число туристов, прибывающих из Ирана, и вовсе выросло в 1,5 раза.

«Сезон складывается хорошо. Если не произойдет чего-то экстраординарного, к концу сезона мы превысим цель в 17 миллионов туристов», — заключил Кавалоглу.

Несмотря на сокращение числа поездок россиян в Турцию, страна остается лидером по популярности среди зарубежных направлений у туристов из РФ. Согласно данным АТОР, на Турцию пришлась почти половина всех бронирований туров на май.

Ранее стало известно, за сколько дней россияне планируют вылет за границу.