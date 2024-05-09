«Непонятно, что боссы МОК и Запад хотят унижения россиян?» Чемпионка Игр о поездке в Париж

Олимпийская чемпионка — 2022 в женской эстафете, российская лыжница Вероника Степанова поделилась размышлениями об участии спортсменов из России в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, резко высказавшись о Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом она написала в своей колонке на сайте «Матч ТВ».

«Неужели непонятно, что боссы МОК и их союзники на Западе сейчас хотят именно унижения россиян на Олимпиаде? Да, наши лучшие могут их сильно расстроить. Надеюсь, что расстроят. Но такое положение дел в мировом спорте ненормально», — написала Степанова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года.

Ранее российского спортсмена лишили нейтрального статуса за лайки под видео с Путиным.