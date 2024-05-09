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В Петербурге девушка на машине сбила мальчика на велосипеде, ребенка госпитализировали

78.ru: в Петербурге мальчика на велосипеде сбили на пешеходном переходе

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Shutterstock

В Петербурге девушка на автомобиле сбила десятилетнего велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 9 мая на Бестужевской улице. Выезжая со двора в сторону Лабораторного проспекта, 27-летняя девушка за рулем автомобиля Ford Fiesta сбила ребенка на велосипеде, который переезжал дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшего третьеклассника госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи заподозрили у него сотрясение головного мозга, его состояние оценили как среднетяжелое.

Сообщается, что автомобилистка в 2023-2024 годы привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения шесть раз. По факту аварии проводится проверка, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в результате ДТП в Ингушетии пострадали 7 человек, включая 4 детей.

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