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Участники СВО приняли участие в параде на Красной площади

Бойцы спецоперации впервые приняли участие в параде в честь Дня Победы в Москве

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Расчет участников специальной военной операции (СВО) на Украине вышел на брусчатку Красной площади в Москве в рамках парада в честь 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Трансляцию запустили сразу несколько федеральных каналов, включая «Россию 1».

Солдаты, побывавшие в зоне боевых действий на Украине, впервые принимают участие в подобном мероприятии. Офицеры и бойцы совсем недавно прибыли с линии фронта.

В том числе колонна состоит из военнослужащих, которые участвовали в боях за донецкие населенные пункты Авдеевку и Артемовск. Также некоторые из них вели боевые действия в районе луганского города Кременная и на Времевском выступе, участвовали в отражении контрнаступления украинских войск около населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области.

Традиционный парад на Красной площади стартовал в 10:00 мск. Незадолго до начала мероприятия на трибуне появился президент РФ Владимир Путин вместе с коллегами из Белоруссии, Казахстана и ряда других государств.

Позже российский лидер выступил с речью, поздравив граждан страны с 9 Мая. Глава государства назвал День Победы священным праздником.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы и ветеранов с Днем Победы.

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Парад Победы — 2024
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