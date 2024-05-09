Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У раковых клеток нашли новое отличие от здоровых

PNAS: геологический метод помог найти отличие раковых клеток от здоровых

close
100%
Depositphotos

Ученые из США применили метод, обычно используемый в геологии, для изучения рака. Они обнаружили отличия атомов водорода в быстро делящихся клетках, которые позволят раньше диагностировать и лучше лечить опухоли. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

В природе водород существует в двух основных формах (изотопах). Атомы водорода, называемые дейтерием, немного тяжелее более распространенного водорода. Анализ соотношения дейтерия к обычному водороду (1:6420 на Земле в настоящее время) позволяет геологам определить, какой был климат на планете сотни тысяч лет назад.

В новом исследовании биологи выяснили, что часто делящиеся дрожжевые клетки содержали примерно на 50% меньше дейтерия, чем нормальные. Раковые клетки от здоровых отличаются быстрым ростом и частым делением, в этом они похожи на дрожжевые.

Эксперимент с опухолевыми клетками подтвердил, что они содержат меньше дейтерия, однако разница была не столь большая, как в случае дрожжей.

Исследование означает, что по изменению соотношения разных изотопов водорода в будущем можно будет выявить рак на ранней стадии.

Ранее врач рассказал о случаях излечения от рака четвертой стадии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами