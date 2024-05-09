Путин пообещал избегать глобального конфликта

Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы.

«Россия <...> никому не позволяет себе угрожать — стратегические силы РФ всегда в готовности, и будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения», — сказал президент РФ.

Во время своего выступления на параде Победы в Москве Путин также заявил, что Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, потому что она мешает их колониальной политике.

Военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Путин заявил, что судьба РФ зависит от каждого россиянина.