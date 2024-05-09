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Путин назвал героями всех участников СВО

Путин: с героями спецоперации вся Россия

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РИА Новости/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с героями спецоперации на Украине вся Россия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы отмечаем день Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои», — сказал глава РФ, выступая на параде Победы.

Путин отметил, что россияне преклоняются перед стойкостью, самопожертвованием и самоотверженностью участников спецоперации.

«В вас верят! Переживают за вас и наши ветераны», — сказал президент РФ, добавив, что духовная сопричастность к судьбам и подвигам участников СВО нерушимо связывает поколения героев Отечества.

До этого Путин лично встретил в Гербовом зале Кремля глав иностранных государств, которых пригласили в качестве гостей на парад Победы на Красной площади.

4 мая министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

Ранее Путин заявил о роли бойцов СВО в развитии России.

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