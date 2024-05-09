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В «Рубине» не понимают шумихи вокруг шутки Безрукова про «деньги на карту»

Кабутов о резонансе вокруг шутки Безрукова: обидно, что так происходит

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов признался, что не понимает возникшей шумихи вокруг шутки одноклубника Руслана Безрукова, который после победы над петербургским «Зенитом» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в шутку попросил «Краснодар» выслать команде деньги на карту. Его слова приводит газета «Известия».

«Честно говоря, не понимаю, как можно было раздуть из этого такую шумиху. Это была шутка. Поэтому мне обидно, что так происходит. Читаю ли высказывания по этому поводу? Не особо. Что-то я видел, а так в целом… Мне говорили, что и там, и там кто-то высказался. Но почти ничего я не читал», — заявил Кабутов.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После 27 туров Российской премьер-лиги в лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Ранее «Рубин» осудил Безрукова за шутку про деньги.

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