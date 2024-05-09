В Новосибирске мать заявила об избиении дочери-первоклассницы в школе из-за полноты

Школьников из Новосибирска обвинили в том, что они избили первоклассницу. Об этом сообщает Ngs.ru со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел на площадке школы в Советском районе. По словам матери ребенка, ее дочь после уроков шла по площадке. В этот момент ее избили за то, что «она полная».

«Объясните своим деткам, что есть всякие дети — и полные, и худые, и рождаются детки больные, и это не повод избивать!» – поделилась женщина.

Некоторые местные жители заявили, что были очевидцами и на самом деле ситуация обстояла не так. По их словам, ребенка «взяли за шкирку и пнули» за плохое поведение. Девочка «бранно выражалась» и «харкалась».

В беседе с журналистами очевидица заявила, что «толпой никто никого не бил». В МВД заявили, что уточняют информацию по инциденту.

До этого под Тольятти мальчик пришел в школу с мусорным пакетом и, предположительно, во время занятия надел предмет на педагога. Учительница быстро сняла с себя пакет и на этом видео оборвалось. О том, был ли наказан ребенок, не уточняется.

Ранее в Тульской области россиянин с друзьями похитил знакомого, затолкал в багажник и избил на берегу реки.