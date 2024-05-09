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Путин заявил, что судьба РФ зависит от каждого россиянина

Путин перед Парадом Победы заявил, что Россия переживает рубежный период

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия переживает сложный, рубежный период. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед началом Парада Победы на Красной площади, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что судьба России и ее будущее зависит «от каждого из нас».

«Россия сейчас переживает сложный рубежный период», — сказал Путин.

Президент сказал, что в День Победы россияне осознают это еще более и отчетливо, и неизменно равняются на «отважное, благородное и мудрое поколение победителей».

Также Путин перед началом парада на Красной площади поздравил россиян с Днем Победы. Глава государства назвал эту дату священным праздником.

Военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. В параде принимают участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, ожидается проезд свыше 70 единиц боевой техники.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем Победы.

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Парад Победы — 2024
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